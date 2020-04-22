

طرابلس 29 شعبان 1441 هـ الموافق 22 إبريل 2020 م واس

سجّلت ليبيا 8 إصابات جديدة بفيروس

وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في بيان له اليوم، أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع التابع له تسلم أمس الثلاثاء، 83 عينة ليتبين إصابة 8 حالات لمخالطين بالفيروس، فيما ظهرت نتائج العينات المتبقية

سالبة.

// انتهى //

08:43ت م

0015



طرابلس 29 شعبان 1441 هـ الموافق 22 إبريل 2020 م واسسجّلت ليبيا 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع الحصيلة الإجمالية لمصابي الفيروس إلى 59 حالة.وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في بيان له اليوم، أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع التابع له تسلم أمس الثلاثاء، 83 عينة ليتبين إصابة 8 حالات لمخالطين بالفيروس، فيما ظهرت نتائج العينات المتبقيةسالبة.// انتهى //08:43ت م0015

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ليبيا تسجل 8 إصابات جديدة بـكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.