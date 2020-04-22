السعودية اليوم / ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في جنوب أفريقيا إلى 3465 حالة



كيب تاون 29 شعبان 1441 هـ الموافق 22 أبريل 2020 م واس

ارتفع عدد المصابين بفيروس

وكانت آخر إحصائية أعلنتها وزارة الصحة بجنوب أفريقيا تفيد بإصابة 3034 حالة مؤكدة و 52 حالة وفاة.

وسجلت جنوب أفريقيا أول حالة لفيروس كورونا في 5 مارس، وهي أكثر دولة من حيث عدد الحالات في القارة الأفريقية حتى الآن.

// انتهى //

08:05ت م

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كيب تاون 29 شعبان 1441 هـ الموافق 22 أبريل 2020 م واسارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في جمهورية جنوب أفريقيا إلى 3465 حالة مؤكدة، بينما بلغت حالات الوفاة 58 حالة.وكانت آخر إحصائية أعلنتها وزارة الصحة بجنوب أفريقيا تفيد بإصابة 3034 حالة مؤكدة و 52 حالة وفاة.وسجلت جنوب أفريقيا أول حالة لفيروس كورونا في 5 مارس، وهي أكثر دولة من حيث عدد الحالات في القارة الأفريقية حتى الآن.// انتهى //08:05ت م0014

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