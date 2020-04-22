سياسي / مجلس الشيوخ الأمريكي يقر دعما بقيمة 484 مليار دولار لإجراء اختبارات الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا



واشنطن 29 شعبان 1441 هـ الموافق 22 إبريل 2020 م واس

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي الثلاثاء حزمة تحفيز إضافية بقيمة 484 مليار دولار، تتضمن مساعدات إلى الشركات الصغيرة ودعما ماديا للمستشفيات وتمويلات لإجراء مزيد من اختبارات الكشف عن الإصابة بفيروس

وجاء تصويت المجلس بعد ساعات من توصل الكونجرس والبيت الأبيض لاتفاق بشأن إعادة تمويل برنامج أساسي يوفر تمويلا للشركات صغيرة ومتوسطة الحجم، للإبقاء على توظيف العمال، مع توفير تسهيلات قروض جديدة للكوارث، بقيمة إجمالية 380 مليار دولار.

ويأتي التمويل الجديد إلى جانب حزمة تحفيز سابقة بقيمة 2ر2 تريليون دولار، وهي الثالثة منذ مارس، عندما بدأت الجائحة تضرب الولايات المتحدة.

// انتهى //

08:05ت م

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واشنطن 29 شعبان 1441 هـ الموافق 22 إبريل 2020 م واسأقر مجلس الشيوخ الأمريكي الثلاثاء حزمة تحفيز إضافية بقيمة 484 مليار دولار، تتضمن مساعدات إلى الشركات الصغيرة ودعما ماديا للمستشفيات وتمويلات لإجراء مزيد من اختبارات الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا وجاء تصويت المجلس بعد ساعات من توصل الكونجرس والبيت الأبيض لاتفاق بشأن إعادة تمويل برنامج أساسي يوفر تمويلا للشركات صغيرة ومتوسطة الحجم، للإبقاء على توظيف العمال، مع توفير تسهيلات قروض جديدة للكوارث، بقيمة إجمالية 380 مليار دولار.ويأتي التمويل الجديد إلى جانب حزمة تحفيز سابقة بقيمة 2ر2 تريليون دولار، وهي الثالثة منذ مارس، عندما بدأت الجائحة تضرب الولايات المتحدة.// انتهى //08:05ت م0013

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