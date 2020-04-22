

كانبيرا 29 شعبان 1441 هـ الموافق 22 إبريل 2020 م واس

ارتفع عدد الوفيات بفيروس

وأعلنت السلطات الصحية في ولاية نيو ساوث ويلز عن وفاة امرأة (92 عاما) في دار لرعاية المسنين في غرب سيدني، ووفاة رجل (75 عاما) وامرأة (80 عاما).

وبلغ عدد الإصابات بالفيروس في أستراليا 6645 إصابة.

// انتهى //

08:00ت م

0012



كانبيرا 29 شعبان 1441 هـ الموافق 22 إبريل 2020 م واسارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 74 حالة بعد وفاة 3 أشخاص في ال 24 ساعة الأخيرة.وأعلنت السلطات الصحية في ولاية نيو ساوث ويلز عن وفاة امرأة (92 عاما) في دار لرعاية المسنين في غرب سيدني، ووفاة رجل (75 عاما) وامرأة (80 عاما).وبلغ عدد الإصابات بالفيروس في أستراليا 6645 إصابة.// انتهى //08:00ت م0012

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 74 حالة وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.