

كانبيرا 29 شعبان 1441 هـ الموافق 22 إبريل 2020 م واس

أجرى رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ناقش خلاله الاستجابة إلى الأوضاع الاقتصادية والصحية الناتجة عن وباء فيروس

وأشار موريسون في موقع تويتر إلى أن الاتصال تطرق إلى منظمة الصحة العالمية وضرورة العمل لتحسين شفافية وفعالية الاستجابات الدولية للأوبئة.

// انتهى //

06:42ت م

0011



كانبيرا 29 شعبان 1441 هـ الموافق 22 إبريل 2020 م واسأجرى رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ناقش خلاله الاستجابة إلى الأوضاع الاقتصادية والصحية الناتجة عن وباء فيروس كورونا وأشار موريسون في موقع تويتر إلى أن الاتصال تطرق إلى منظمة الصحة العالمية وضرورة العمل لتحسين شفافية وفعالية الاستجابات الدولية للأوبئة.// انتهى //06:42ت م0011

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سياسي / رئيس الوزراء الأسترالي والرئيس الأمريكي يناقشان أزمة وباء كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.