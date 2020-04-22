السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا



سيئول 29 شعبان 1441 هـ الموافق 22 إبريل 2020 م واس

سجلت كوريا الجنوبية 11 إصابة جديدة بفيروس

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم أن هذا هو اليوم الرابع على التوالي الذي تسجل فيه البلاد عددا أقل من 15 إصابة.

وأضافت أن 6 من الإصابات الجديدة تعود لأشخاص قادمين من الخارج. كما سجلت البلاد حالة وفاة واحدة ليرتفع الإجمالي إلى 238 شخصا.

// انتهى //

06:15ت م

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سيئول 29 شعبان 1441 هـ الموافق 22 إبريل 2020 م واسسجلت كوريا الجنوبية 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 10694حالة.ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم أن هذا هو اليوم الرابع على التوالي الذي تسجل فيه البلاد عددا أقل من 15 إصابة.وأضافت أن 6 من الإصابات الجديدة تعود لأشخاص قادمين من الخارج. كما سجلت البلاد حالة وفاة واحدة ليرتفع الإجمالي إلى 238 شخصا.// انتهى //06:15ت م0009

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