السعودية اليوم / الصين تسجل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



بكين 28 شعبان 1441 هـ الموافق 21 إبريل 2020 م واس

سجلت الصين 30 حالة إصابة جديدة بفيروس

وذكرت السلطات الصحية الصينية أن من بين الحالات الثلاثين المسجلة هناك 23 حالة لأشخاص وافدين من الخارج.

وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات كورونا في الصين إلى 82788 حالة ، فضلا عن 4632 حالة وفاة منذ تفشي الفيروس.

// انتهى //

04:36ت م

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بكين 28 شعبان 1441 هـ الموافق 21 إبريل 2020 م واسسجلت الصين 30 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد -19 ) خلال الساعات الـ24 الماضية ، بينما لم تسجل أي حالة وفاة.وذكرت السلطات الصحية الصينية أن من بين الحالات الثلاثين المسجلة هناك 23 حالة لأشخاص وافدين من الخارج.وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات كورونا في الصين إلى 82788 حالة ، فضلا عن 4632 حالة وفاة منذ تفشي الفيروس.// انتهى //04:36ت م0291

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