السعودية اليوم / تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في إثيوبيا



أديس أبابا 28 شعبان 1441 هـ الموافق 21 ابريل 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الإثيوبية، أمس، عن تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس

وأفاد بيان لوزارة الصحة أن اكتشاف إصابة 3 حالات جديدة جاء اثر إجراء 396 تحليلاً مخبريًا.

ولفت البيان إلى أن عدد المتعافين 16 حالة من فيروس كورونا في إثيوبيا ، بينما تم تسجيل 3 وفيات منذ اكتشاف أول إصابة بالفيروس في البلاد في مارس الماضي.

// انتهى //

03:41ت م

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أديس أبابا 28 شعبان 1441 هـ الموافق 21 ابريل 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الإثيوبية، أمس، عن تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 111 حالة في البلاد.وأفاد بيان لوزارة الصحة أن اكتشاف إصابة 3 حالات جديدة جاء اثر إجراء 396 تحليلاً مخبريًا.ولفت البيان إلى أن عدد المتعافين 16 حالة من فيروس كورونا في إثيوبيا ، بينما تم تسجيل 3 وفيات منذ اكتشاف أول إصابة بالفيروس في البلاد في مارس الماضي.// انتهى //03:41ت م0286

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