هنا جدول صلاتي التراويح والتهجد بالحرمين الشريفين خلال شهر رمضان

2020-04-22

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

اعتمد الرئيس العام لشؤون الحرمين الشريفين عبدالرحمن السديس، جدول صلاتي التراويح والتهجد بالحرمين خلال شهر رمضان المبارك ١٤٤١هـ.

ونشر الحساب الرسمي لرئاسة شؤون الحرمين على موقع تويتر جدول صلاتي التراويح والتهجد في الحرمين خلال شهر رمضان.

وأعلنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين في وقت سابق تعليق الاعتكاف في الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام، وفقًا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

و‏قال الشيخ السديس إنه ستتم إقامة صلاة التراويح بالحرمين الشريفين مع استمرار تعليق حضور المصلين، وتكون 5 تسليمات فقط.

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ويعمل منسوبو الرئاسة على مدار الساعة وفي مختلف الظروف بلا كلل أو ملل مستشعرين فضل خدمة بيت الله الحرام، فيما تم إعداد لخطة التشغيلية وفق دراسات في ظل الظروف التي يعيشها العالم أجمع بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19)، حيث اعتمدت على معايير محددة، أهمها مضاعفة الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الرئاسة في المسجد الحرام وتطوير منظومة الخدمات الرقمية، واستمرار العمل عن بعد، وبث رسالة الحرمين للعالم أجمع.

واعتمدت الرئاسة في خطتها على عشرة محاور هي: المحور التوجيهي والعلمي ومحور التميز التشغيلي، ومحور التحول الرقمي ومحور الاتصال المؤسسي ومحور التميز التطويري ومحور النشاط الاجتماعي والمحور الرقابي ومحور القوى العاملة والمحور الإشرافي والمحور التكاملي.

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