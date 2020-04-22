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2020-04-22 ضبط مواطن ينشر ويروج شائعات وادعاءاتٍ غير صحيحة عن حالة مصابة بفيروس كورونا بالرس متابعات الخليج 365 - القصيم Advertisements صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني ، أنه بالإشارة إلى الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، ويظهر فيه شخص ينشر ويروج شائعات وادعاءات غير صحيحة عن حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد في محافظة الرس ، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية – بفضلٍ من الله – عن ضبطه ، وهو “مواطن في العقد الخامس ” ، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته للنيابة العامة . تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19 تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على شارك الخبر









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