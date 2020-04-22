جدول صلاتي التراويح والتهجد في الحرمين الشريفين

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): اعتمد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس جدول أئمة صلاتي التراويح والتهجد في الحرمين الشريفين. اعتمد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس جدول أئمة صلاتي التراويح والتهجد في الحرمين الشريفين. وجاء ذلك بعد موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على اختصار صلاتي التراويح والتهجد في الحرمين الشريفين إلى 5 تسليمات فقط، مع استمرار وقف حضور المصلين. Advertisements

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