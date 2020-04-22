فتح بوابات سد وادي جازان لتصريف 3 ملايين متر مكعب من المياه

قام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان، مساء أمس الثلاثاء، بفتح بوابات سدّ وادي جازان، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وذلك لتصريف ما يقارب ثلاثة ملايين متر مكعب من المياه، نظرًا لبدء موسم الأمطار والسيول بالمنطقة ودعمًا للمياه الجوفية وري المزارع بمجرى الوادي في المنطقة.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان المهندس محمد بن علي ال عطيف، أنَّ كمية المياه التي سيتم تصريفها ما يقارب ثلاثة ملايين متر مكعب من المخزون الحالي البالغ 38 مليون متر مكعب. مشيرًا إلى أنّ سد وادي جازان تم افتتاحه عام 1391 هـ، إذ يبلغ طوله 316 مترًا وارتفاعه 42 مترًا.

ودعا الفرع المواطنين للابتعاد عن مجرى الوادي، والتقيد بتعليمات السلامة التي تصدرها الجهات الرسمية في مثل هذه الحالات.