اعتمد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس جدول أئمة صلاتي التراويح والتهجد في الحرمين الشريفين. وذلك بعد صدور الموافقة السامية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على اختصار صلاتي التراويح والتهجد في الحرمين الشريفين إلى 5 تسليمات فقط, مع استمرار وقف حضور المصلين, احترازا من انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد19) وحفاظا على صحة المصلين.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جدول أئمة صلاتي التراويح والتهجد في الحرمين الشريفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.