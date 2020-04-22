شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة صلاتي التراويح بالحرمين الشريفين وتخفيفها إلى خمس تسليمات والان نبدء بالتفاصيل
وأكد معاليه تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية إذ أن الهدف من الاختصار للتخفيف والحد من الكثافة البشرية مع استمرار إقامة شعيرة القيام وختم القرآن الكريم في جنبات الحرمين الشريفين، مشيرة إلى أن الصلاة ستقتصر على المصلين لصلاة العشاء.
وأكد معاليه أن كافة الإجراءات والتدابير ستتخذ مع الجهات الأمنية والصحية لضمان صحةوسلامة المصلين.
كما أشار معاليه إلى تخفيف دعاء القنوت وتركيزه على دفع الوباء ورفعه مبينا أن الدعاء من أنجع وأرجى الوسائل لكشف البلاء.
وأشاد معاليه بهذه الموافقة الكريمة التي تدل على حرص قيادتنا الرشيدة -أيدها الله- على تطبيق شرع الله, بحزمة من الإجراءات الاحترازية, وإلمامها بفقه النوازل, وحرصها على حفظ النفس.
داعيا معاليه الله عز وجل أن يحمي بلادنا من كل سوء وأن يديم أمنها وأمانها واستقرارها وأن يزيل هذه الجائحة عن العالم أجمع، وأن يحفظ خادم الحرمين وولي عهده وقيادتنا الرشيدة وأن يوفقهم لما يحبه ويرضاه ويسدد خطاهم ويبارك في مسعاهم.
كانت هذه تفاصيل خبر إقامة صلاتي التراويح بالحرمين الشريفين وتخفيفها إلى خمس تسليمات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.