شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..توضيح من متحدث الصحة بشأن صيام المصاب بـ " كورونا " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، أن الذي يحدد قدرة المصاب بفيروس كورونا على الصيام من عدمه هو الطبيب المعالج فقط.

وأضوح العبد العالي، أن الإصابة بكورنا كسائر الإصابات الأخرى، التي تعتمد على قد المضاعفات وتفاعل الجسم لها.

وأشار إلى أن صيام المصاب بالفيروس يعتمد على قدرته على الصيام وتحمل وظائفه.