أخبار السعودية اليوم.. الهلال الأحمر يوضح "إذن الخروج".. والبلديات تبدأ تصاريح التنقل للأنشطة المستثناة من منع التجول

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الثلاثاء، أهم الأخبار المحلية حيث كشفت وزارة الصحة عن خريطة توزيع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في المملكة، كما حذرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من مخالفة منشآت القطاع الخاص بإلزام الموظف الحاصل على دعم 60% من راتبه بالدوام الكامل، وإلى التفاصيل:

توجيه حاسم من أمير حائل للمحافظين بخصوص تجاوز القرارات الاحترازية

شدد الأمير عبدالعزيز بن سعد أمير منطقة حائل، في اجتماع المحافظين الذي ترأسه عبر الاتصال المرئي اليوم، لمتابعة أعمال المحافظات وتطبيق الإجراءات الاحترازية بشأن فيروس كورونا المستجد، على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة؛ للحدّ من انتشار فيروس كورونا في المحافظات بالمنطقة. مشيرًا إلى متابعة الأسواق التجارية والمسح الميداني على سكن العمالة، مشددًا على تكثيف مراقبة النقاط الأمنية في المحافظات.

بالأرقام.. خريطة توزيع إصابات كورونا الجديدة بمناطق المملكة

أفصحت وزارة الصحة عن خريطة توزيع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في المملكة والبالغ عددها 1147 اليوم الثلاثاء، في مناطق عدة؛ حيث تصدرت مكة أعلى نسب الإصابة بـ305 حالات، كما جاءت باقي المدن: المدينة 299، جدة 171، الرياض 148، الهفوف 138، الطائف27، الجبيل12، تبوك 10.

بالصور.. تطبق الإجراءات الاحترازية بأسواق ومواقع بيع المواشي في مكة

تواصل أمانة العاصمة المقدسة تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، ضمن التدابير الوقائية للوقاية من الفيروس؛ حيث بدأت الأمانة العمل في السوق المؤقتة للخضار والفواكه في حي العوالي بمكة المكرمة بعد أن هيأته بلدية العزيزية الفرعية، لتكون أوقات العمل به من الساعة السابعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا، كما تم تجهيز السوق بخيمة مضادة للحرارة ولوحات إرشادية لمداخل ومخارج السوق ويخضع لآلية تنظيم ومراقبة مستمرة؛ حرصًا على صحة وسلامة المستهلكين وفق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كرونا.

وزارة البلديات: بدء خدمة تصاريح التنقل للأنشطة مستثناة خلال منع التجول

دشنت وزارة الشؤون البلدية والقروية، خدمة إصدار تصاريح التنقل أثناء وقت منع التجول للأنشطة المستثناة من الإغلاق أنحاء المملكة، وذلك من خلال كل الأمانات البالغ عددها (17) تغطي جميع مناطق المملكة ومحافظاتها. وأوضحت الوزارة أنه يمكن للمستفيدين والمستثمرين استخراج التصاريح عبر بوابة "بلدي" بعد استيفاء المتطلبات المتمثلة في رخصة سارية، وأن يكون نشاط المنشأة من الأنشطة المستثناة، إضافة إلى توافر الاشتراطات والموافقات الحكومية.

غلق منشأة صحية خاصة بعد رصد مخالفاتها في حفر الباطن

كشفت مديرية الشؤون الصحية بحفر الباطن ممثلة بإدارة الالتزام، اليوم الثلاثاء، عن إغلاق منشأة صحية خاصة (مختبر)؛ وذلك بشكل تحفظي بعد صدور القرار من لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة بالمديرية، وذلك بعد رصد عدد من المخالفات تمثلت في عدم استيفاء معايير صحية الواجب توفرها في المنشأة الصحية ومنها نقص في الكوادر الطبية والتجهيزات، وعدد من المخالفات الأخرى.

الهلال الأحمر: تطبيق أسعفني من اختصاصات الأمن العامّ.. ودورنا تقني فقط

أوضحت هيئة الهلال الأحمر السعودي، اليوم الثلاثاء، أن الموافقة على طلب خدمة إذن الخروج أثناء منع التجول للحالات الصحية الطارئة عبر تطبيق "أسعفني" من اختصاصات الأمن العامّ، ويتمثل دور الهلال الأحمر في الناحية التقنية فقط .

الزكاة والدخل تدعم القطاع الخاص بحزمة مبادرات نوعية

تنفذ الهيئة العامة للزكاة والدخل، مجموعة مبادرات تتمثل في تأجيل تقديم الإقرارات الزكوية وإقرارات ضريبة الدخل وتأجيل سداد الالتزامات المترتبة بموجبها، ومنح الشهادات الزكوية بلا قيود عن مدة إقرار العام المالي 2019م، والتوسع في قبول طلبات التقسيط بدون اشتراط دفعة مقدمة من قبل الهيئة وذلك لتمكين المُكلفين من تأجيل توريد ضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الانتقائية، ولمدة ثلاثة أشهر، إضافة إلى تمكين أصحاب الأعمال وتحفيزهم على الاستمرار في دورهم كشركاء في تنمية الاقتصاد الوطني، تأكيدًا للشراكة مع القطاع الخاص.

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التعليم تستعرض منظومة مشروعات متكاملة في اليوم العالمي للإبداع والابتكار

استعرضت وزارة التعليم، منظومة المشروعات المتكاملة التي تباشرها، وذلك في إطار احتفاء الوزارة باليوم العالمي للإبداع والابتكار الذي تعلنه الأمم المتحدة في 21 أبريل من كل عام، مشيرة إلى أن هذا الاحتفاء لإذكاء الوعي بدور الإبداع والابتكار في جميع مناحي التنمية البشرية، وبالتوافق مع دعم الأفكار الإبداعية والابتكار الذي تقوم به، وتمويل جهود البحث والابتكار في الجامعات بطريقة تسهم في تحفيز الأبحاث وإنتاج المعرفة والتنمية المستدامة، وتوجيه البحث العلمي والابتكار لتوفير حلول أكثر تجاوبًا مع الواقع ونفعًا للاقتصاد الوطني وتحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030،

التأمينات» إلزام الموظف الحاصل على دعم 60% من راتبه بالدوام الكامل «مخالفة»

أوضح نادر الوهيبي، مساعد محافظ مؤسسة التأمينات الاجتماعية، في حال إلزام المنشآت للموظف الحاصلين على دعم 60% من خلال نظام ساند بنفس عدد ساعات العمل، تعد مخالفة، مشيرًا إلى الحكومة تتحمل دعم 60% من الرواتب مخصص للموظفين الذين تعطلت أعمالهم في المنشآت المتعثرة جراء فيروس كورونا فقط.

بالصور.. مدني جدة» يخمد حريق منزل بحي الربوة.. ويخلي 30 محتجزًا

تمكنت فرق الدفاع المدني بجدة، اليوم الثلاثاء، من إخماد حريق شبّ في شقة سكنية بحي الربوة، استدعى مباشرته بعدد من فرق الإطفاء والإنقاذ، التي نجحت في الدخول للمبنى رغم كثافة الأدخنة.

"وافي" يصدر 23 رخصة للبيع على الخارطة خلال الربع الأول 2020

صدر برنامج البيع والتأجير على الخارطة "وافي" خلال الربع الأول من العام الجاري 2020 نحو 23 رخصة لمشاريع البيع على الخارطة تضم 1644 وحدة سكنية، منها 1550 وحدة لمشاريع برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان بالشراكة مع القطاع الخاص، ليصل بذلك إجمال الرخص القائمة إلى 101 رخصة توفر 143,665 وحدة، بقيمة إجمالية تجاوزت 100 مليار ريال، منها 62 رخصة لمشاريع "سكني" بالشراكة مع القطاع الخاص.

الأرصاد تعلن «طقس الأربعاء»: أمطار رعدية ورياح نشطة على 6 مناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، عن توقعاتها بوجود فرص لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة غدًا الأربعاء، على أجزاء من مناطق نجران، الشرقية والرياض والمرتفعات الجنوبية الغربية، فضلًا عن نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية.

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