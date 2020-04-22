السعودية اليوم / وزير التعليم الأساسي وإصلاح التهذيب الموريتاني يلتقي ممثل برنامج الغذاء العالمي



نواكشوط 28 شعبان 1441 هـ الموافق 21 ابريل 2020 م واس

التقى وزير التعليم الأساسي وإصلاح التهذيب الموريتاني آدما بوكار سوكو، اليوم، ممثل برنامج الغذاء العالمي لدى موريتانيا ناصر بن عالق .

وتناول اللقاء علاقات التعاون القائم بين موريتانيا و برنامج الغذاء العالمي وسبل تعزيزها وتطويرها.

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03:42ت م

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