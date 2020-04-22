السعودية اليوم / المجلس العلمي الأعلى المغربي يصدر فتوى بعدم الخروج إلى صلاة التراويح وتعويضها بالصلاة في البيوت



الرباط 28 شعبان 1441 هـ الموافق 21 إبريل 2020 م واس

أصدر المجلس العلمي الأعلى ( أعلى هيئة للفتوى بالمغرب) اليوم فتوى بعدم الخروج إلى صلاة التراويح وتعويضها بالصلاة في البيوت فرادى أو جماعة مع الأهل الذين لا تخشى عواقب الاختلاط بهم، وذلك لتجنب انتشار عدوى فيروس

وأوضح بيان صادر عن المجلس أن "الحفاظ على الحياة من جميع المهالك مقدم شرعا على ما عداه من الأعمال، بما فيها الاجتماع للنوافل وسنن العبادات، وأن استحضار الرضا بحكم الله تعالى من شأنه أن يحمي من أي شعور مخالف للأحكام المشار إليها، مهيبا بالناس أن يتوجهوا إلى الله تعالى بالدعاء لأن يعجل برفع البلاء وكشف الغمة".

وشدد المجلس على أن الأدب مع أحكام الشرع يقتضي الامتثال لأمر إمام الأمة ونصيحته والعمل بتوجيهاته، مبرزا أن العمل مع الله، مهما كان نوع هذا العمل، لايسقط أجره بعدم الاستطاعة حتى ولو كان العمل فرضا، ومنها صلاة التراويح وصلاة العيد.

//انتهى//

02:47ت م

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الرباط 28 شعبان 1441 هـ الموافق 21 إبريل 2020 م واسأصدر المجلس العلمي الأعلى ( أعلى هيئة للفتوى بالمغرب) اليوم فتوى بعدم الخروج إلى صلاة التراويح وتعويضها بالصلاة في البيوت فرادى أو جماعة مع الأهل الذين لا تخشى عواقب الاختلاط بهم، وذلك لتجنب انتشار عدوى فيروس كورونا وأوضح بيان صادر عن المجلس أن "الحفاظ على الحياة من جميع المهالك مقدم شرعا على ما عداه من الأعمال، بما فيها الاجتماع للنوافل وسنن العبادات، وأن استحضار الرضا بحكم الله تعالى من شأنه أن يحمي من أي شعور مخالف للأحكام المشار إليها، مهيبا بالناس أن يتوجهوا إلى الله تعالى بالدعاء لأن يعجل برفع البلاء وكشف الغمة".وشدد المجلس على أن الأدب مع أحكام الشرع يقتضي الامتثال لأمر إمام الأمة ونصيحته والعمل بتوجيهاته، مبرزا أن العمل مع الله، مهما كان نوع هذا العمل، لايسقط أجره بعدم الاستطاعة حتى ولو كان العمل فرضا، ومنها صلاة التراويح وصلاة العيد.//انتهى//02:47ت م0282

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