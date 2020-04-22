السعودية اليوم / جهود مكثفة لرجال أمن الطائف في تطبيق أمر منع التجول



الطائف 28 شعبان 1441هـ الموافق 21 إبريل 2020 واس

وثّقت وكالة الأنباء

ولا تدخر القطاعات الأمنية كافة جهداً في تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية ، إلى جانب تقديم النصائح والإرشادات لمرتادي الطرق والشوارع الميادين العامة على مدار الساعة، وتسهيل حركة تنقلات القطاعات الحيوية المستثناة من الأمر .

// انتهى//

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الطائف 28 شعبان 1441هـ الموافق 21 إبريل 2020 واسوثّقت وكالة الأنباء السعودية "واس" جهود القطاعات الأمنية كافة بمحافظة الطائف خلال قيامهم بمهام عملهم في المحاور الأربعة للمحافظة ، كما رصدت التزام الأهالي والمقيمين بأمر منع التجول على مدار الـ 24 ساعة حماية للمجتمع ـ من انتشار فيروس كورونا المستجد ولا تدخر القطاعات الأمنية كافة جهداً في تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية ، إلى جانب تقديم النصائح والإرشادات لمرتادي الطرق والشوارع الميادين العامة على مدار الساعة، وتسهيل حركة تنقلات القطاعات الحيوية المستثناة من الأمر .// انتهى//00:05ت م0272

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