السعودية اليوم / فوز طالبات المملكة بثلاث جوائز عالمية في أولمبياد الرياضيات عن بُعد المقام في هولندا



الرياض 28 شعبان 1441هـ الموافق 21 إبريل واس

حققت ثلاث طالبات سعوديات مراكز متقدمة في أولمبياد الرياضيات الأوروبي للبنات الذي أُقيم في هولندا خلال الفترة من 16 إلى 20 أبريل الحالي، ونُفذ عن بُعد؛ بسبب تفشي جائحة

وشهدت المسابقة فوز الطالبة ثناء خالد محمد الحيدري من مدرسة ثانوية أم سلمة بتعليم مكة المكرمة بالميدالية الفضية، والطالبة جود وليد مهنا باهويني من ثانوية تحفيظ القرآن الكريم بينبع الصناعية بالميدالية البرونزية، كما حصلت الطالبة لارا رائد جميل منقل من مدارس دار جنى العالمية بجدة على شهادة تقدير.

وكان فريق المملكة المشارك في الأولمبياد الأوروبي للرياضيات للبنات قد خضع للكثير من البرامج التدريبية المكثفة؛ بهدف تطوير المهارات العلمية للمشاركات، كما رُشحت الطالبات للمشاركة في الأولمبياد بناءً على النتائج المحققة في الملتقيات التدريبية التي أقامتها "موهبة" بالتعاون مع شركائها.

يُذكر أن المملكة شاركت في مسابقة الأولمبياد الأوروبي للرياضيات للبنات منذ استحداثها، ونافست على جوائز أولى دوراتها في بريطانيا 2012 ، وحققت خلال هذه المنافسات 15 جائزةً شملت ميداليتين ذهبيتين و4 فضيات و6 ميداليات برونزية و3 شهادات تقدير.

// انتهى //

23:33ت م

0265



الرياض 28 شعبان 1441هـ الموافق 21 إبريل واسحققت ثلاث طالبات سعوديات مراكز متقدمة في أولمبياد الرياضيات الأوروبي للبنات الذي أُقيم في هولندا خلال الفترة من 16 إلى 20 أبريل الحالي، ونُفذ عن بُعد؛ بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد وشهدت المسابقة فوز الطالبة ثناء خالد محمد الحيدري من مدرسة ثانوية أم سلمة بتعليم مكة المكرمة بالميدالية الفضية، والطالبة جود وليد مهنا باهويني من ثانوية تحفيظ القرآن الكريم بينبع الصناعية بالميدالية البرونزية، كما حصلت الطالبة لارا رائد جميل منقل من مدارس دار جنى العالمية بجدة على شهادة تقدير.وكان فريق المملكة المشارك في الأولمبياد الأوروبي للرياضيات للبنات قد خضع للكثير من البرامج التدريبية المكثفة؛ بهدف تطوير المهارات العلمية للمشاركات، كما رُشحت الطالبات للمشاركة في الأولمبياد بناءً على النتائج المحققة في الملتقيات التدريبية التي أقامتها "موهبة" بالتعاون مع شركائها.يُذكر أن المملكة شاركت في مسابقة الأولمبياد الأوروبي للرياضيات للبنات منذ استحداثها، ونافست على جوائز أولى دوراتها في بريطانيا 2012 ، وحققت خلال هذه المنافسات 15 جائزةً شملت ميداليتين ذهبيتين و4 فضيات و6 ميداليات برونزية و3 شهادات تقدير.// انتهى //23:33ت م0265

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / فوز طالبات المملكة بثلاث جوائز عالمية في أولمبياد الرياضيات عن بُعد المقام في هولندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.