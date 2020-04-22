شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: 1147 إصابة جديدة بـ «كورونا» منها 157 بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة د. محمد العبدالعالي، أمس «الثلاثاء»، تسجيل 1147 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في المملكة، منها 157 حالة بالشرقية، فيما تم تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، و150 حالة تعافٍ إضافية.

وأضاف د. العبدالعالي في المؤتمر الصحفي للإيجاز اليومي لكشف مستجدات فيروس كورونا في المملكة، إنه تم تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 109 حالات، في حين تم تسجيل تعافي 150 حالة إضافية، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 1640 حالة.

وأشار د. العبد العالي إلى أن حالات الإصابة الجديدة بالفيروس توزعت بين مدن المملكة كالتالي: مكة المكرمة «305»، المدينة المنورة «299»، جدة «171»، الرياض «148»، الهفوف «138»، الطائف «27»، الجبيل «12»، تبوك «10»، خليص «8»، بريدة «6»، الدمام «5»، المخواة «3»، عنيزة «2»، الهداف «2»، عرعر «2»، الظهران «2»، محايل عسير «1»، الجوف «1»، القنفذة «1»، القريات «1»، سبت العلاية «1»، القريع «1»، الباحة «1»، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة بالإصابة بالفيروس إلى 11.631 حالة، من بينها 9882 حالة نشطة، منها 81 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة.

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وأضاف إن ما يتم إجراؤه من فحوصات، هي فحوصات دقيقة ومتقدمة، وهي فحوص جينية «البلمرة الجزيئية pcr»، يتم فيها الاكتشاف للفيروس بدقة عالية، وهي الفحوص المعتمدة حاليا لتأكيد الإصابة بالفيروس، موضحًا أن المختبرات التي تشارك بالفحوصات، مختبرات عالية التخصصية، ومعتمدة في المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها.

وأكد د. العبدالعالي أن ارتفاع تسجيل الحالات المؤكدة بداية للسيطرة على انتشار الفيروس داخل المملكة، متوقعاً أن الأيام القادمة ستشهد تسجيل أرقام جديدة لحالات الإصابة.

وشدد العبدالعالي على أن السيناريوهات السابقة المؤكدة أشارت إلى أن مدى الإصابات سيراوح بين معدل 10 آلاف إلى 200 ألف إصابة، وخيارنا للوصول إلى أقل معدل هو الوقاية لنكون في المسار الأقل خطرا على المجتمع، مشيدا بتجاوب الكثيرين مع الإجراءات الاحترازية، وقال «نؤكد أن المسح النشط الاستباقي مستمر، يجب تجنب الخروج إلا للحالات الضرورية، ورسالتنا للجميع كلنا مسؤوون لنجتاز الجائحة بسلام، والابتعاد عن التجمعات، والبقاء في المنزل وممارسة السلوكيات الصحية»