شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية: المنتجات المحلية تحظى بدعم واهتمام القيادة والان نبدء بالتفاصيل

‏دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة وعبر الشبكة الافتراضية «الإنترنت»، أمس منصة «سوق التمور الإلكتروني» والتي نفذتها أمانة محافظة الأحساء، لدعم ومساعدة تجار ومنتجي التمور، للتعريف بمنتجاتهم وتعزيز قدراتهم التنافسية، وتطوير أعمالهم.

ونوه سمو أمير المنطقة الشرقية، بما يحظى به القطاع الزراعي من دعم واهتمام، وحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد - يحفظهما الله- على تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير المنتجات النوعية، ودعم المنتجات المحلية وتسويقها على مستوى السوق السعودي، وصولا إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، مبينا أن منتج التمر ومشتقاته يعد إضافة إلى السلة الغذائية، وعنصرا مهما في المائدة العربية، مما يتطلب بذل المزيد من أجل الوصول إلى أقصى درجات الاستفادة من الإنتاج المحلي في محافظة الأحساء، والعمل على تشجيع الصناعات القائمة على المنتجات المحلية، لا سيما في قطاع الأغذية، مؤكدا سموه أنه يتوجب على جميع القطاعات دعم المنتج المحلي، وتشجيع المزارعين في الأحساء لتقديم منتجاتهم، وابتكار الحلول التسويقية والفنية لتسويق هذه المنتجات إلى السوقين المحلي والعالمي، مشيرا إلى ما تتميز به واحة الأحساء من تنوع ثقافي وحرفي، يستوجب بذل المزيد للحفاظ عليه وتشجيعه وتنميته، مشيدا بخطوة إطلاق هذه المنصة، داعيا للتوسع في تسويق الحرف اليدوية التي تتميز بها الأحساء، باعتبارها موقعا من مواقع التراث العالمي، متمنيا سموه لمنسوبي أمانة الأحساء التوفيق.

من جهته قدم أمين الأحساء م. عادل الملحم شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه على رعايتهما الدائمة ومتابعتهما المستمرة في دعم المنتج الوطني من تمور الأحساء، مبينا أن هذه المنصة تأتي في إطار جهود الأمانة المتواصلة لإشراك المجتمعات المحلية في تحقيق فوائد اقتصادية، وتعزيز المهارات والمعرفة، مبينا أن إطلاق المنصة الإلكترونية لتسويق منتجات التمور يسهم في تحسين خدمة المستهلكين، وفتح قنوات لتسويق منتجات الأحساء، كما تأتي المنصة بديلا عن مهرجان تسويق تمور الأحساء المصنعة «ويا التمر أحلى 2020» والذي تم تأجيله ضمن الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.