شكرا لقرائتكم خبر عن التجول من التاسعة صباحا حتى الخامسة عصرا في رمضان والان نبدء بالتفاصيل
وأشار إلى أن السماح بخروج سكان المدن والمحافظات، التي يمنع التجول فيها على مدار الساعة، من منازلهم لقضاء الاحتياجات الضرورية فقط، مثل الرعاية الصحية والتموين، يكون من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، وذلك داخل نطاق الحي السكني الذي يقيمون فيه وقصر التنقل بالسيارات على شخص واحد بالإضافة إلى قائد المركبة.
وأكد استمرار منع سكان الأحياء السكنية التي تخضع للعزل الصحي التام من الخروج من منازلهم على مدار الساعة.
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