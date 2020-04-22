العين الإخباريةالأربعاء 2020/4/22 04:57 ص بتوقيت أبوظبي
أعلنت السلطات الصينية، الأربعاء، تسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من بينها 23 حالة وافدة من الخارج، وذلك في ارتفاع لعدد الإصابات مقارنة باليوم السابق.
وقالت لجنة الصحة الوطنية الصينية، في بيان، إن عدد مرضى الفيروس الذين لم تظهر عليهم الأعراض ارتفع أيضا إلى 42 بعدما سجل 37 في اليوم السابق.
وبحسب اللجنة، ارتفع العدد الإجمالي لإصابات كورونا في بر الصين الرئيسي إلى 82788، فيما ظل عدد الوفيات كما هو عند 4632.
وتوفي أكثر من 3300 شخص في بر الصين الرئيسي في هذا الوباء، الذي ظهر لأول مرة في مدينة ووهان عاصمة إقليم هوبي بوسط الصين ديسمبر/كانون الأول الماضي، وفقا لإحصاءات نشرتها لجنة الصحة الوطنية.
وفي الرابع من أبريل/نيسان الجاري، نظّمت الصين، حدادا وطنيا ووقفة لـ3 دقائق، تخليدا لذكرى 3326 شخصا قضوا نحبهم في تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.
وقامت الصين بتنكيس الأعلام في كل أنحاء البلاد، وتعليق كل أشكال الترفيه، وأطلقت السيارات والقطارات والسفن أبواقها، بالإضافة إلى إطلاق صفارات الإنذار من الغارات الجوية.
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