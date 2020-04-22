، "الجدعان" يعقد مؤتمرًا صحفيًّا لتسليط الضوء على التطورات الاقتصادية بالسعودية.. اليوم ،

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يعقد محمد بن عبدالله الجدعان، وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف، اليوم الأربعاء مؤتمرًا صحفيًّا (افتراضيًّا) للحديث عن أبرز التطورات الاقتصادية في السعودية في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي الناتجة من جائحة فيروس كورونا (كوفيد - 19). كما سيتم تسليط الضوء خلال المؤتمر على المبادرات التي أعلنتها حكومة السعودية لتخفيف آثار تداعيات فيروس كورونا على القطاع الخاص، والأنشطة الاقتصادية.
وتفصيلاً، كان عدد من الجهات الحكومية قد أعلنت مؤخرًا حزمة من التدابير والمبادرات، تجاوزت قيمتها 70 مليار ريال، متمثلة في إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية لتوفير سيولة على القطاع الخاص؛ ليتمكن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية، إضافة إلى برنامج الدعم الذي أعلنت تقديمه مؤسسة النقد العربي السعودي للمصارف والمؤسسات المالية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بمبلغ 50 مليار ريال، وتحمُّل الحكومة 60 % لمدة ثلاثة أشهر من الأجر المسجَّل في التأمينات الاجتماعية للعاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص، وبقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال، إضافة لما تم إعلانه مؤخرًا من عدد من التدابير الاقتصادية التي تمثلت في دعم وإعفاء وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص، بقيمة تتجاوز 50 مليار ريال. كما عملت الجهات الحكومية على تنفيذ هذه المبادرات والإجراءات للتخفيف من آثار هذه الجائحة العالمية.
وتم إطلاق صفحة رسمية، تضم جميع المبادرات التي أعلنتها الجهات الحكومية لتعزيز استمرار المشاركة الفعّالة للقطاع الخاص والأفراد العاملين فيه في المنظومة الاقتصادية للمملكة. وتسهم الصفحة في الوصول إلى المبادرة، والتعريف بها، وبآلية الاستفادة منها. ويمكن الاطلاع على جميع المبادرات من خلال زيارة الرابط الآتي:
https://initiatives.financialsector.gov.sa/Pages/default.aspx
وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف محمد الجدعان فيروس كورونا الجديد
"الجدعان" يعقد مؤتمرًا صحفيًّا لتسليط الضوء على التطورات الاقتصادية بالسعودية.. اليوموكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-04-22
يعقد محمد بن عبدالله الجدعان، وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف، اليوم الأربعاء مؤتمرًا صحفيًّا (افتراضيًّا) للحديث عن أبرز التطورات الاقتصادية في السعودية في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي الناتجة من جائحة فيروس كورونا (كوفيد - 19). كما سيتم تسليط الضوء خلال المؤتمر على المبادرات التي أعلنتها حكومة السعودية لتخفيف آثار تداعيات فيروس كورونا على القطاع الخاص، والأنشطة الاقتصادية.
وتفصيلاً، كان عدد من الجهات الحكومية قد أعلنت مؤخرًا حزمة من التدابير والمبادرات، تجاوزت قيمتها 70 مليار ريال، متمثلة في إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية لتوفير سيولة على القطاع الخاص؛ ليتمكن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية، إضافة إلى برنامج الدعم الذي أعلنت تقديمه مؤسسة النقد العربي السعودي للمصارف والمؤسسات المالية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بمبلغ 50 مليار ريال، وتحمُّل الحكومة 60 % لمدة ثلاثة أشهر من الأجر المسجَّل في التأمينات الاجتماعية للعاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص، وبقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال، إضافة لما تم إعلانه مؤخرًا من عدد من التدابير الاقتصادية التي تمثلت في دعم وإعفاء وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص، بقيمة تتجاوز 50 مليار ريال. كما عملت الجهات الحكومية على تنفيذ هذه المبادرات والإجراءات للتخفيف من آثار هذه الجائحة العالمية.
وتم إطلاق صفحة رسمية، تضم جميع المبادرات التي أعلنتها الجهات الحكومية لتعزيز استمرار المشاركة الفعّالة للقطاع الخاص والأفراد العاملين فيه في المنظومة الاقتصادية للمملكة. وتسهم الصفحة في الوصول إلى المبادرة، والتعريف بها، وبآلية الاستفادة منها. ويمكن الاطلاع على جميع المبادرات من خلال زيارة الرابط الآتي:
https://initiatives.financialsector.gov.sa/Pages/default.aspx
22 إبريل 2020 - 29 شعبان 1441
02:09 AM
يستعرض المبادرات التي أعلنتها الحكومة لتخفيف آثار "كورونا" على القطاع الخاص
يعقد محمد بن عبدالله الجدعان، وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف، اليوم الأربعاء مؤتمرًا صحفيًّا (افتراضيًّا) للحديث عن أبرز التطورات الاقتصادية في السعودية في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي الناتجة من جائحة فيروس كورونا (كوفيد - 19). كما سيتم تسليط الضوء خلال المؤتمر على المبادرات التي أعلنتها حكومة السعودية لتخفيف آثار تداعيات فيروس كورونا على القطاع الخاص، والأنشطة الاقتصادية.
وتفصيلاً، كان عدد من الجهات الحكومية قد أعلنت مؤخرًا حزمة من التدابير والمبادرات، تجاوزت قيمتها 70 مليار ريال، متمثلة في إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية لتوفير سيولة على القطاع الخاص؛ ليتمكن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية، إضافة إلى برنامج الدعم الذي أعلنت تقديمه مؤسسة النقد العربي السعودي للمصارف والمؤسسات المالية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بمبلغ 50 مليار ريال، وتحمُّل الحكومة 60 % لمدة ثلاثة أشهر من الأجر المسجَّل في التأمينات الاجتماعية للعاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص، وبقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال، إضافة لما تم إعلانه مؤخرًا من عدد من التدابير الاقتصادية التي تمثلت في دعم وإعفاء وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص، بقيمة تتجاوز 50 مليار ريال. كما عملت الجهات الحكومية على تنفيذ هذه المبادرات والإجراءات للتخفيف من آثار هذه الجائحة العالمية.
وتم إطلاق صفحة رسمية، تضم جميع المبادرات التي أعلنتها الجهات الحكومية لتعزيز استمرار المشاركة الفعّالة للقطاع الخاص والأفراد العاملين فيه في المنظومة الاقتصادية للمملكة. وتسهم الصفحة في الوصول إلى المبادرة، والتعريف بها، وبآلية الاستفادة منها. ويمكن الاطلاع على جميع المبادرات من خلال زيارة الرابط الآتي:
https://initiatives.financialsector.gov.sa/Pages/default.aspx
، "الجدعان" يعقد مؤتمرًا صحفيًّا لتسليط الضوء على التطورات الاقتصادية بالسعودية.. اليوم ،
المصدر : الخليج 365
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