، بدائل للطلاب الخليجيين لأداء اختبارات الفصل الثاني "أون لاين" ،

محمد بن مسعود - الدمام - أرسلها الملاحق والمستشارون الثقافيون لدول الخليج إلى المجلس الأعلى للجامعات

بعث الملاحق والمستشارون الثقافيون لدول الخليج العربي بمقترحات للمجلس الأعلى للجامعات، تمحورت حول إمكانية قيام طلبة الدراسات العليا بأداء الاختبارات عن طريق خدمة (الأون لاين)، وكذلك قيامهم بإعداد رسالة بحثية للطلبة الدارسين بدلاً من تأجيل أداء اختباراتهم.

كما بعث المجلس بمقترح حيال قيام طلبة المرحلة الرابعة (النهائية) في الكليات النظرية بتقديم رسائل بحثية بدلاً من الانتظار لحين بداية العام الدراسي القادم أو انتهاء هذه الجائحة، مع مناسبة ما تم حول التخصصات العلمية. كما طلب المجلس مراعاة ظروف الطلبة الذين غادروا مقر الدراسة تقديرًا لظروفهم.

جاء ذلك خلال الاجتماع المهم الذي عقده الملاحق والمستشارون الثقافيون بدول مجلس التعاون الخليجي لمناقشة القرارات الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية للطلبة الدارسين في مرحلتَي البكالوريوس والدراسات العليا بشأن إلغاء الامتحانات التحريرية والشفوية للفصل الدراسي الثاني الجامعي 2019/ 2020م لجميع فرق النقل بالكليات.

وقد ناقش المجتمعون الاستفسارات الواردة من الطلبة الدارسين، إضافة للملاحظات التي تم رصدها حيال تلك القرارات. فيما وجَّه الملاحق شكرهم وتقديرهم للمجلس الأعلى للجامعات على جهودهم الكبيرة من أجل مصلحة أبنائنا الطلبة، والعمل على توفير المناخ الملائم لهم لأداء الاختبارات.

وأشاد المجلس بدور الجامعات المصرية، وبحرصهم على مصلحة أبنائنا الطلبة، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات استثنائية نتيجة لما يعانيه العالم من جائحة كورونا.