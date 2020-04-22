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ضبط 16 موقعاً لسكن العمالة تخالف الإجراءات الاحترازية بجازان

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بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وبمتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، أجرت لجنة متابعة مساكن العمال جولة ميدانية على عدد من مجمعات إسكان العمال بمدينة جيزان.

وشملت جولة اللجنة التي تضم في عضويتها ممثلين عن إمارة المنطقة و الأمانة والصحة والشرطة والتعليم والهلال الأحمر والتجارة بالمنطقة "٣٤" مجمعاً سكنياً ، رصدت مخالفة "١٦" موقعاً منها للتعليمات والإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس لوجود تكدس للعمالة في بعض تلك المجمعات السكنية .

وعملت اللجنة على معالجة تكدس العمالة بتلك المجمعات السكنية من خلال الاستعانة ببعض المدارس كمساكن مؤقتة لتخفيف تكدس العمالة، إلى حين قيام الشركات المسؤولة عن تلك المجمعات السكنية بتأمين مساكن متوافقة مع الاشتراطات الصحية والتعليمات والإجراءات الاحترازية والوقائية ، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من الأعمال والمهام المناطة باللجنة.

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