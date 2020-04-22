شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة سكن عشوائي يضم 18 غرفة بأبها والان نبدء بالتفاصيل
وأكد الحميدي أن حملات الرقابة ستتواصل لتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، والتركيز على تطبيق معايير الأمن والسلامة والصحة العامة الخاصة بمساكن العمال، مشيرا إلى أن الأمانة اتخذت إجراءات عديدة في هذا الإطار منها فحص العمالة الموجودة داخل السكن باستخدام كاشف قياس درجة الحرارة يوميا، ووضع لوحات إرشادية بالسكن .
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