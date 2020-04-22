شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة سكن عشوائي يضم 18 غرفة بأبها والان نبدء بالتفاصيل

أزالت أمانة منطقة عسير أمس مساكن عشوائية للعمالة في مدينة أبها وأغلقت مواقع أخرى. وأوضح أمين المنطقة د. وليد الحميدي أن فرق الرقابة على الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ، قامت بإزالة سكن عشوائي في أبها يضم 18 غرفة يسكن بها أكثر من 100 عامل، وذلك بعد تهيئة سكن آخر مناسب لهم، إضافة إلى إغلاق 4 مواقع لمساكن عشوائية غير مرخصة وغير مطابقة للمعايير الصحية، حيث تم رصد انعدام معايير الأمن والسلامة، وتكدس العمال داخلها بشكل عشوائي وافتقارها لأدنى الاشتراطات الصحية المطلوبة. وأكد الحميدي أن حملات الرقابة ستتواصل لتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، والتركيز على تطبيق معايير الأمن والسلامة والصحة العامة الخاصة بمساكن العمال، مشيرا إلى أن الأمانة اتخذت إجراءات عديدة في هذا الإطار منها فحص العمالة الموجودة داخل السكن باستخدام كاشف قياس درجة الحرارة يوميا، ووضع لوحات إرشادية بالسكن .

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