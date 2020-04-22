شكرا لقرائتكم خبر عن 30 فرقة تكافح «الدبا» في المزارع والان نبدء بالتفاصيل

واصل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية مكافحة مجموعات «الدبا»، الذي جاء نتيجة عملية التزاوج والتفقيس لأسراب الجراد، التي داهمت المنطقة خلال الشهر الماضي. ويأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا «المستجد». وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية م. عامر المطيري، أن هناك أكثر من 30 فرقة تعمل في كافة الأوقات وعلى مدار الأسبوع منذ اكتشاف مجموعات «الدبا» مؤخرا لمكافحتها قبل إلحاقها الضرر بمزارع المواطنين، وذلك بعد ظهورها في كل من: حفر الباطن، القرية العليا، النعيرية، مليجة، الصرار، عريعرة، عين دار، طريق العقير، العيون، منفذ البطحاء. وأضاف م. المطيري: إنه خلال الأسابيع الماضية تم استقبال أكثر من 52 بلاغا من المواطنين، كما استخدم في مكافحة أسراب «الدبا» خلال هذه الفترة أكثر من 16.719 لترا من المبيدات، وبلغت المساحة المعالجة أكثر من 23.054 هكتارا، مشيرا إلى أن فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية يواصل تنفيذ خطط الوزارة في مكافحة الجراد بالتعاون مع مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة، حيث تم تنفيذ عمليات المسح والاستكشاف الاستباقية لمكافحة الجراد.

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