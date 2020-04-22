شكرا لقرائتكم خبر عن قياس حرارة مندوبي توصيل المطاعم والان نبدء بالتفاصيل
كما تقوم البلدية بشكل يومي بتكثيف جولات الإصحاح البيئي في تنظيف وتطهير وتعقيم المناطق الحيوية بالمحافظة وجميع المراكز التابعة لها، وتطهير وتعقيم أسواق الماشية بالمحافظة، بالإضافة إلى قيام الفرق الصحية في البلدية بحملات تفتيشية وجولات رقابية على المحال التجارية والأسواق المركزية وغيرها من الأنشطة الصحية .
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