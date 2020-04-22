شكرا لقرائتكم خبر عن قياس حرارة مندوبي توصيل المطاعم والان نبدء بالتفاصيل

تواصل بلدية محافظة الأسياح التابعة لأمانة منطقة القصيم جهودها في اتخاذ مختلف الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ، حيث قامت فرق الرقابة الصحية بالبلدية بقياس درجة حرارة مندوبي توصيل المطاعم والتطبيقات الإلكترونية، للتأكد من سلامتهم الصحية وتطبيق الإجراءات الاحترازية عند توصيل الطلبات للمنازل وفق لائحة الاشتراطات الصحية الجديدة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في نقاط التفتيش. كما تقوم البلدية بشكل يومي بتكثيف جولات الإصحاح البيئي في تنظيف وتطهير وتعقيم المناطق الحيوية بالمحافظة وجميع المراكز التابعة لها، وتطهير وتعقيم أسواق الماشية بالمحافظة، بالإضافة إلى قيام الفرق الصحية في البلدية بحملات تفتيشية وجولات رقابية على المحال التجارية والأسواق المركزية وغيرها من الأنشطة الصحية .

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