شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم مسالخ اللحوم يوميا والان نبدء بالتفاصيل
وأشار المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، إلى اهتمام الأمانة بتطهير وتعقيم سكن العمل الخاص بالعمالة، وتعقيم الطرقات الداخلية بالمسلخ، والوقوف على آلية الذبح والإشراف عليه من قِبل مختصين، والتعقيم بعد الانتهاء من العمل اليومي، إضافة إلى تطهير وتعقيم سيارة نقل اللحوم.
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