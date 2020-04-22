شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم مسالخ اللحوم يوميا والان نبدء بالتفاصيل

تكثف أمانة المنطقة الشرقية جهودها لتعقيم مسالخ اللحوم بعد انتهاء العمل اليومي، وذلك ضمن الجهود الاحترازية والوقائية التي تقوم بها لمواجهة فيروس « كورونا »، واستمرارا للجهود المبذولة للحد من انتشار هذه الجائحة، والتي تتضمن أعمال التعقيم والتطهير للمنشآت التي يتوافد إليها المستهلكون بكثرة، وتحديدا في هذه الفترة كأسواق الأغنام والمسالخ. وأشار المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، إلى اهتمام الأمانة بتطهير وتعقيم سكن العمل الخاص بالعمالة، وتعقيم الطرقات الداخلية بالمسلخ، والوقوف على آلية الذبح والإشراف عليه من قِبل مختصين، والتعقيم بعد الانتهاء من العمل اليومي، إضافة إلى تطهير وتعقيم سيارة نقل اللحوم.

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