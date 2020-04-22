شكرا لقرائتكم خبر عن تغريدة مواطنة تكشف سكن عمالة مخالفة بـ«الراكة» والان نبدء بالتفاصيل

قادت تغريدة مواطنة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إلى كشف سكن عشوائي لعمالة وافدة وسط حي الراكة السكني قام نائب رئيس بلدية بتأجيره مقابل 700 ريال للسرير شهريا، وذلك بعد تجاوب أمانة المنطقة الشرقية مع ما نشرته ومطالبتها في رد على تغريدتها، بتزويدها بالمستندات اللازمة لإثبات اتهامها لأحد منسوبيها، وبعد تقديمها رقم صك ملكية الموقع، وثبوت صحة الشكوى الموجهة إلى وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، تم إخلاء الموقع بواسطة البلدية والشرطة وفصل الكهرباء عنه.

جولة ميدانية

وكشفت جولة ميدانية لـ«اليوم» داخل الحي الواقع ما بين مدينة الدمام ومحافظة الخبر، بوجود العديد من الأبنية القديمة الأخرى التي تتكدس فيها العمالة، ويحيط بها أنواع النفايات، ولا تحتوي مداخلها ومخارجها على إنارة، ونسبة النظافة في غرف النوم «صفر»، بالإضافة إلى قيام العمالة بتعليق الملابس على جنبات المبنى، وممارسة المعيشة في بيئة غير صالحة وغير صحية، في حين تجد أمام هذه المبانى جلوس العمالة بنظام المجموعات في أوقات الحظر، ضاربين بالأنظمة عرض الحائط.

خطر كبير

Advertisements

وذكر المواطن علي المغبش «أحد ساكني الحي» أنه رصد عددا كبيرا من المنازل التي تؤوي العمالة بأعداد هائلة، وتقدم ببلاغ إلى الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى بلاغ إلى الجهة المعنية المسؤولة عن العمالة، وأضاف إن العمالة تشكل خطرا كبيرا على الأرواح، ويجب التدخل بشأنها عاجلا.

عمالة متكدسة

وأضاف المغبش، إنه طالب في أوقات سابقة بالوقوف على أحد المبانى التي رصدها لما يحمله من عمالة متكدسة، إلا أنه منذ أكثر من 4 أشهر لم يستجد شيء، وذكر أن الهدف من ذلك هو عدم الإضرار بالأرواح، والوقوف على مثل هذه المخالفات التي يجب عدم تركها في الوقت الحالي والإسراع في معالجتها.