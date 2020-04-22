شكرا لقرائتكم خبر عن 96 مشاركا ومشاركة يتنافسون في «حاور» عن بعد والان نبدء بالتفاصيل

شارك 96 مشاركا ومشاركة من مختلف مناطق المملكة في مسابقة «حاور» التي تنظمها أكاديمية الحوار للتدريب التابعة لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني «عن بعد» حيث بلغ مجموع الفرق 12 فريقا من الشباب و12 فريقا من الشابات، بحيث يضم كل فريق 4 أعضاء.

وتهدف المسابقة إلى تمكين الشباب والشابات من إتقان مهارات الحوار والتناظر بأساليب علمية، كما تهدف إلى تمكينهم من مهارات إدارة الحوار وعرض الأفكار، وتطبيق مهارات التحليل وتقويم الأفكار ونقدها بموضوعية، إضافة إلى إتقان مهارات البحث والاستقصاء لجمع المعلومات.

وتأتي هذه المسابقة كإحدى مبادرات المركز للعمل عن بعد، لنشر وتعزيز قيم الحوار والتعايش والتسامح والتلاحم الوطني بين كافة أطياف المجتمع. وقد رصد المركز عددا من الجوائز للمسابقة تبلغ قيمتها 48000 ريال حيث سيحصل الفريق الفائز بالمركز الأول من الشباب على جائزة مقدارها 12000 ريال، والفائز الثاني 8000 ريال، والفائز الثالث 4000 ريال، كما يحصل الفريق الفائز بالمركز الأول من الفتيات على جائزة مقدارها 12000 ألف ريال، والفريق الثاني 8000 ريال، والفريق الثالث 4000 ريال.

وتشتمل المسابقة على الموضوعات الآتية: استثمار الوقت في تطوير الذات، الالتزام بالأنظمة والقرارات الوطنية، التطوع ودوافعه، الحجر المنزلي ودوره في تطوير الذات.

يذكر أن فعاليات المسابقة تنفذ من خلال برنامج «زوم» عن بعد عبر غرفتين بحيث تضم كل غرفة عددا من الفرق إضافة إلى لجنة التحكيم، وستعلن نتائج المسابقة اليوم عبر موقع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني.