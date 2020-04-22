79850 محاضرة «افتراضية» بجامعة الإمام عبدالرحمن

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وثمن د. الربيش للقيادة الرشيدة دعمها اللامحدود للتعليم الجامعي، ولأعضاء هيئة التدريس جهودهم الحثيثة في احتواء طلبة الجامعة واستمرار عملية التعليم والتعلم.
من جانبها ذكرت عميدة عمادة التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد د. منيرة المهاشير، أن ما تمر به الجامعة هو تجاوز لاحتواء هذه الأزمة العابرة إلى النجاح في تطوير أدوات التعلم وتجويد للمحتوى الذي قد يصعب طرحه في المحاضرات التقليدية، وأنه لم يكن بالإمكان الوصول لهذه المرحلة دون دعم وحرص إدارة الجامعة بجميع وكالاتها وعماداتها وكلياتها على تسخير كافة الجهود لمساندة أعضاء هيئة التدريس، والمتابعة الدائمة لتهيئة البيئة التعليمية الموائمة لطلبتنا وتسخير كافة الإمكانيات لإنجاح المنظومة الإلكترونية للتعليم عن بعد، مشيدة بما رصدته العمادة من ممارسات متطورة للتعليم الإلكتروني المدمج في الكليات للاستفادة من منظومة التعليم الإلكتروني وضمان تحقيق كفاءة نواتج التعلم، وتقليل الفاقد التعليمي.
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