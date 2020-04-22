شكرا لقرائتكم خبر عن إيصال الأدوية لمنازل مرضى مستشفى رأس تنورة وصفوى والان نبدء بالتفاصيل

تعهد مستشفى محافظة رأس تنورة ومستشفى صفوى العام والمراكز الصحية التابعة لهما بإيصال الأدوية للمرضى المراجعين والمسجلين رسميا في المستشفيين، كما أعلنا عن توافر خدمة صرف الدواء لمراجعي العيادات الخارجية، عن طريق إرسال رسالة عبر رقم أعلن عنه عبر وسائل التواصل، بشرط أن تحتوي الرسالة المرسلة، على الاسم الرباعي للمريض المسجل بسجلات المستشفيين، والسجل المدني التابع لطالب الدواء ورقم الملف التابع للمريض ليتم إيصال الدواء له بدقة.

وقد حددت العيادات التي سوف تقوم بخدمة المرضى، وهي «عيادة الباطنية، وعيادة العظام، وعيادة النساء والولادة، وعيادة الأطفال». وأكد مسؤولو مستشفى رأس تنورة وصفوى العام، أن من يقوم بالإرسال لطلب الدواء سوف يتم التواصل معه على نفس الرقم لتحديد موقع المنزل، لتسليم الدواء له، وتأتي هذه الخدمة تخفيفا على المريض، دون الحاجة لحضور المرضى للمستشفى، وأكد المسؤولون أن استلام الطلبات من المرضى للدواء سيكون على مدار 24 ساعة، كما تعهدوا بأن يسلم الدواء خلال 48 ساعة عمل من بدء الطلب والإرسال، وسوف يتم ذلك خلال الأيام من الأحد إلى الخميس، ومن الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 3 مساء، يذكر أن هذه المبادرة تم إطلاقها تحت شعار «كلنا مسؤول».