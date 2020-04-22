شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية تعاون لتوعية الجاليات بالمحاجر بـ 6 لغات والان نبدء بالتفاصيل
وأبرم الاتفاقية الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية د. عبدالعزيز الغامدي والمدير العام للمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالدمام «نور» عمر العيسى في مقر التجمع الصحي الأول، وذلك بحضور مسؤول لجنة التطوع بالتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية د. محمد الأحمري.
وأكد د. الغامدي، عقب التوقيع أن الاتفاقية تهدف إلى الاستفادة من المتطوعين بمختلف اللغات وذلك لتثقيف وتوعية الجاليات من كافة الجنسيات في دور الضيافة.
كما أن الاتفاقية تتضمن التعاون والتنسيق في ترجمة تعليمات وزارة الصحة وتعليمات التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية عن طريق مقاطع بلغات الجاليات تشمل 6 لغات ونشرها بالشراكة من الجهتين، بالإضافة إلى المشاركة في زيارة دور الضيافة من الدعاة لتقديم التطمينات لهم بلغاتهم وترجمة كافة احتياجاتهم ومطالبهم إذا تطلب الأمر، وكذلك إتاحة التواصل مع الدعاة في حالة تم الاحتياج للترجمة وتزويدهم بلغاتهم وهواتفهم.
وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية حريص على إقامة مبادرات ومشاركات عديدة مع الجهات، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص لإيصال الرسائل التوعوية والتثقيفية للمواطن والمقيم.
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