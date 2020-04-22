شكرا لقرائتكم خبر عن كشف آلية الزكاة «عن بعد» بالشرقية الليلة والان نبدء بالتفاصيل

يعقد مركز العمليات الطارئة والمبادرات المجتمعية بالمنطقة الشرقية مؤتمرا صحفيا في الثامنة من مساء اليوم، للكشف عن آلية استقبال وتوزيع زكاة الفطر عن بعد بالمنطقة الشرقية خلال شهر رمضان المبارك.

وقال المشرف العام على المركز والمشرف على برنامج زكاة الفطر الموحد سمير العفيصان: إن المؤتمر سيعقد «عن بعد» دعما للتباعد الاجتماعي، وسيكشف عن آلية استقبال وتوزيع الجمعيات الخيرية والجهات المشاركة لزكاة الفطر بالمنطقة الشرقية عن بعد، وكشف العفيصان أن البرنامج الموحد لزكاة الفطر بالمنطقة الشرقية يشارك به هذا العام عدد كبير من الجهات والجمعيات الخيرية بالمنطقة في استقبال وتوزيع الزكاة عبر آلية موحدة توفر أيضا توزيع واستقبال الزكاة عن بعد في ظل أزمة كورونا، وأكد أن منصة المؤتمر الصحفي ستكون متاحة لحضور جميع المواطنين والمقيمين وسط عدد كبير من الإعلاميين وناشطي وسائل التواصل الاجتماعي للإجابة عن استفساراتهم المتعلقة باستقبال وصرف زكاة الفطر هذا العام عن بعد.

وأشار العفيصان إلى أن برنامج زكاة الفطر الموحد ينفذ للعام الخامس على التوالي بالمنطقة الشرقية، منذ أن بدأ بتوجيه ومباركة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية لتوحيد جهود جمعيات المنطقة في استقبال وتوزيع زكاة الفطر على المستحقين بالمنطقة الشرقية، وأضاف: إن برنامج زكاة الفطر الموحد قد وزع العام الماضي ما يقارب نصف مليون فطرة على المستحقين للزكاة بالمنطقة الشرقية من خلال تكاتف جهود جمعيات المنطقة، قائلا: إن جمعيات المنطقة الشرقية تتوحد هذا العام أيضا بتنسيق من مركز العمليات والمبادرات المجتمعية ومجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة الشرقية عبر آلية آمنة للمزكي والمستفيد سيكشف عن تفاصيلها كاملة بالمؤتمر الصحفي المقرر انعقاده مساء اليوم.