شكرا لقرائتكم خبر عن 700 عينة حصيلة «المسح النشط» بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

بلغت حصيلة حملة «المسح النشط» في الأحياء والتجمعات السكانية والعمالية 700 عينة خلال الأيام الماضية، وتنفذ 4 فرق تابعة للطب الوقائي حملات ميدانية عشوائية للوصول إلى الحالات الخاملة، والتي لا تحمل أي أعراض بهدف التقليل من أعداد المخالطين والإصابات المستقبلية، تحقيقا للأمر السامي بعلاج المواطن والمقيم على حد سواء وتنفيذًا للتوجهات الوزارية.

وقال المدير التنفيذي لقطاع القطيف التكاملي د.رياض الموسى، إن الحملة من شأنها زيادة عدد الحالات الإيجابية على المدى القريب، مستدركاً بأنها خطوة مهمة جدا في السيطرة على الجائحة، مبينا أن المسح النشط يتمثل في خروج فرق ميدانية من وزارة الصحة مكونة من أطباء وممرضين من التخصصات الصحية بالإضافة إلى فريق التوعية والتثقيف الصحي، إلى المناطق التي يتوقع انتشار الجائحة فيها بشكل أكبر.

وأشار إلى أن حملة الاستقصاء في التجمعات السكانية والعمالية تزيد من عدد الحالات الإيجابية على المدى القريب ولكنها خطوة مهمة جدا في السيطرة على الجائحة، موضحا، أن فرق الطب الوقائي الميدانية ستقوم بالتواصل مع بعض الأهالي للتنسيق معهم لأخذ العينات، داعيا الجميع للتعاون معهم.

وطالب بضرورة استمرار الالتزام بإجراءات السلامة والحجر والتباعد الجسدي للحفاظ على مستوى منخفض من الإصابات بمشيئة الله، محذرا، من أنه ما زال من المبكر الاعتقاد بأن تصفير الحالات في بعض الأيام يعني انتهاء الوباء ولكنها مؤشر جيد بمشيئة الله، ويؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح حسب التوجيهات والإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل كافة قيادات الدولة.

بدوره، أكد المشرف على سحب العينات في مركز صحي دارين بمحافظة القطيف د.محمد المحسن أن عملية اختيار الأحياء المستهدفة للتقصي النشط تتم بواسطة مكتب الطب الوقائي بالمحافظة، وأيضا عملية اختيار الأسماء، حيث توضع ضمن قوائم محددة، مبينا أن الفرق تقوم بالتواصل مع الأسر والعمالة للتواجد في نقطة محددة لأخذ المسحات، لافتا إلى أن الفرق تسحب 100 عينة في الأحياء المستهدفة، فيما يرتفع العدد إلى 150 عينة في بعض الأحياء، مؤكدا، أن حملة التقصي النشط لا تستهدف جميع المنازل وإنما تختار عينات عشوائية.