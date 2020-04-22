شكرا لقرائتكم خبر عن رصف 36 ألف متر طرق بالخفجي والان نبدء بالتفاصيل
كما واصلت البلدية الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتم في نطاق المحافظة للتصدي لفيروس كورونا المستجد.
وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي م. محمد الحميداني أن البلدية بدأت بعمل البردورات ببعض طرق المحافظة والتي بلغت 36000 متر طولي، وشملت طريق الملك سلمان بعمل جزيرتين وجزيرة وسطية بطول 14000 متر طولي، وكذلك طريق الملك سعود بإجمالي 8000 متر طولي، وأيضا طريق الجامعة الجديد حيث تم عمل جزيرتين طرفيتين وجزيرة وسطية بإجمالي 14000 متر طولي.
وأكد م. الحميداني أن أعمال المشاريع بالمحافظة والمراكز التابعة لها تسير حسب المخطط المعد لها، وتتم متابعتها أولا بأول بحيث تتم الاستفادة منها بأقرب وقت، وأن البلدية تعمل جاهدة لتطوير المحافظة والمراكز التابعة لها.
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