شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة تضامنية والان نبدء بالتفاصيل
إنها مبادرة طيبة تؤكد من جديد تضامن المواطنين في تلك المحافظة وغيرها من محافظات ومناطق المملكة مع إخوانهم في السراء والضراء، فمبادئ وتشريعات العقيدة الإسلامية السمحة تحث على التكافل بين المسلمين مصداقا لقول خاتم الأنبياء والرسل عليه أفضل الصلوات والتسليمات «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعت له بقية الأعضاء بالسهر والحمى»، فتلك المبادرة لها مردودها الإيجابي الفاعل في الظروف الصعبة التي يواجهها المجتمع السعودي إثر تداعيات الفيروس، ودعم الأسر المتضررة في ظل هذه الظروف واجب وطني يعد من أهم الواجبات التي يتحملها أبناء هذا الوطن المستقر بروح عالية من المسؤولية الملقاة على أكتافهم تجاه المتضررين من الأزمة.
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