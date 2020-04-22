شكرا لقرائتكم خبر عن 800 مستفيد من خدمات «الطب المنزلي» والان نبدء بالتفاصيل

أوضحت نائبة مدير إدارة الطب المنزلي بمحافظة القطيف نعيمة آل عبدالعلي، أن برنامج الطب المنزلي يخدم أكثر من 800 مريض بالمحافظة، منهم 160 طفلا يعتمدون على المكملات الغذائية، لافتة إلى أن البرنامج أطلق مبادرة لإيصال «المكملات الغذائية والأدوية والمستلزمات الصحية» للمرضى في المنازل، وذلك ضمن مواجهة تداعيات جائحة كورونا

وقالت إن البرنامج تحمل مسؤولية إيصال سلات رمضان الغذائية للمرضى المتعففين بالتعاون مع أهل الخير بالمحافظة، مشيرة إلى أن كوادر برنامج الطب المنزلي شاركت في الجهود المبذولة لمكافحة العدوى بأخذ عينات من المرضى المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا، مبينة، أن البرنامج يعمد على مواصلة برنامج تثقيف المستفيدين الذين يتواجدون في القسم من خلال تقديم الإرشادات الضرورية للوقاية من العدوى، وكذلك الابتعاد عن التجمعات وترك مسافات بين الأشخاص لتفادي انتقال الفيروس، فضلا عن عدم الاختلاط مع المصابين بالفيروس.

وذكرت أن البرنامج يستهدف متابعة حالات المرضى غير القادرين على الوصول للمستشفى لاستكمال العلاج، نتيجة صعوبة الحركة مثل كبار السن الذين يعانون من أمراض مزمنة وذوي الإعاقات من حوادث السير أو الجلطات الدماغية وغيرهم، وفي نفس الوقت قلل الزيارات المنزلية لحماية المرضى والكادر الصحي من الإصابة بالعدوى، وعزز التواصل بشكل مستمر مع المرضى «عن بعد» للاطمئنان عليهم وتقديم النصح.

وأكدت أن خدمة البرنامج توسعت عبر تعاون الكادر الصحي على توصيل الأدوية للمراكز الصحية بالقطيف وتوصيل المكملات وغيرها لمرضى المستشفيات المجاورة، مشيرة إلى مشاركة عدد من الكادر الصحي بالعمل في قسم مكافحة العدوى وقسم الإسعاف بمستشفى القطيف المركزي.