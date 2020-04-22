شكرا لقرائتكم خبر عن «إرادة» تخدم 1400 مريض في شهر والان نبدء بالتفاصيل
وأكدت إدارة المجمع، أن العيادات التي تم تخصيصها لخدمة المستفيدين المسجلين في كشوفات المجمع من سكان القطيف قدمت عددا من الخدمات، تتمثل في جلسات استشارية مع أطباء نفسيين، وصرف الأدوية، وجلسات نفسية مع أخصائيي العلاج النفسي، إضافة إلى جلسات للإرشاد الأسري مع أخصائيي الخدمة الاجتماعية، مشيرة إلى أن 70 كادرا طبيا وفنيا وإداريا يعملون على 3 فترات في استقبال الحالات ونقل عينات مرضى الطب النفسي وكذلك صرف الأدوية.
وأوضحت الإدارة أن فريق الطب المنزلي قدم خدماته لأكثر من 131 مريضا عبر الزيارات المنزلية في المحافظة؛ بهدف التسهيل على السكان في ظل الحجر الصحي خلال الفترة الراهنة، وتقديم الخدمة لهم بشكل ميسر دون الحاجة للخروج.
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