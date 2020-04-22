شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماعات عن بعد للجان «الشورى» والان نبدء بالتفاصيل

ناقشت لجنة الحج والإسكان والخدمات في مجلس الشورى، خلال اجتماعها عن بعد، أمس الأول، عددا من الموضوعات التي تقع ضمن اختصاصاتها، ومنها تقرير اللجنة بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع.

واستعرضت لجنة المياه والزراعة والبيئة، عددا من الموضوعات التي تقع ضمن اختصاص اللجنة، منها تقرير اللجنة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للحبوب، والعديد من مشاريع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.

وبحثت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في المجلس، عددا من الموضوعات التي تقع ضمن اختصاصات اللجنة، ومنها وجهة نظرها بشأن التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية.