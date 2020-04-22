شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماعات عن بعد للجان «الشورى» والان نبدء بالتفاصيل
واستعرضت لجنة المياه والزراعة والبيئة، عددا من الموضوعات التي تقع ضمن اختصاص اللجنة، منها تقرير اللجنة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للحبوب، والعديد من مشاريع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.
وبحثت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في المجلس، عددا من الموضوعات التي تقع ضمن اختصاصات اللجنة، ومنها وجهة نظرها بشأن التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية.
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