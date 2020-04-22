إصابات كورونا تتخطى 2,5 مليون شخص

2020-04-22

متابعات الخليج 365 - متابعة

تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في العالم 2.5 مليون شخص، أكثر من 80% منهم في أوروبا والولايات المتحدة، وفق إحصاء لوكالة فرانس برس يستند إلى مصادر رسمية.

كما تسبب فيروس كورونا المستجد بأكثر من 170 ألف وفاة في العالم، ثلثاها تقريبًا في أوروبا، منذ ظهوره في الصين في ديسمبر بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادًا إلى مصادر رسمية حتى الساعة 9.35 ت غ الثلاثاء.

وتم إحصاء مليونين و503 آلاف و429 إصابة، بينها 172 ألفًا و551 وفاة، وخصوصًا في أوروبا، القارة الأكثر تضررًا مع مليون و230 ألفًا و522 إصابة و108 آلاف و797 وفاة، فيما سجلت الولايات المتحدة، حيث لا تزال وتيرة تفشي الوباء هي الأسرع، 788 ألفًا و920 إصابة، بينها 42 ألفًا و458 وفاة.

Advertisements

من جهة أخرى، حذر مدير برنامج الأغذية العالمي الثلاثاء مجلس الأمن الدولي من كارثة إنسانية عالمية مع ترجيح أن يتضاعف عدد الأشخاص المعرضين للمجاعة في عام 2020 بسبب كوفيد-19.

وحذر البرنامج التابع للأمم المتحدة والذي ساهم أيضا في تقرير نشر الثلاثاء عن الأزمات الغذائية، من أن عدد من يعانون من الجوع الشديد يمكن أن يتضاعف بسبب الجائحة ليصل إلى أكثر من 250 مليون شخص بحلول نهاية عام 2020.

ووفقًا للتقرير، ارتفع عدد من هم على حافة المجاعة بشكل كبير في عام 2019، من 113 إلى 135 مليون شخص، بسبب النزاعات ومشكلات المناخ والصدمات الاقتصادية.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على

شارك الخبر