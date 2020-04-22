اختبار جديد لـ كورونا يستغرق 20 دقيقة فقط

2020-04-22

متابعات الخليج 365 - متابعة

كشفت تقارير صحفية بريطانية، أنه تم التوصل لاختبار تشخيصي لفيروس كورونا المستجد يستغرق 20 دقيقة فقط، بدلًا من الاختبار الحالي الذي يستغرق 90 دقيقة.

وبحسب العلماء في جامعة جنوب ويلز، فقد تم تطوير الاختبار في الأصل لتحديد التهابات المسالك البولية، غير أن الاختبار الجديد يقلل دورة درجة الحرارة ذات المراحل الثلاث إلى دورة واحدة فقط.

وأوضحت الأستاذة في جامعة جنوب ويلز إيما هايهيرست، أن “الأمر الأساسي في الاختبار هو أنه أسرع، ويتطلب معالجة أقل للعينة، كما أنه لا يستخدم نفس المزيج الكيماوي.. وهذا يعني أنه يمكن التغلب على الصعوبات التي نمر بها تجاه الكواشف الكيماوية باستخدام هذا الأساس المختلف للتفاعل الكيماوي”.

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يأتي هذا في وقت ازداد فيه القلق حيال مدى توافر مجموعات الاختبار، ومعدل إجراء الاختبارات، خصوصًا في الأسابيع الأخيرة، وفق ما ذكر موقع سكاي نيوز.

وتشير البيانات إلى أن البلدان التي أجرت أكثر عدد من الاختبارات كان لها نتائج أفضل في وقف تفشي فيروس كورونا المستجد.

وحددت الحكومة البريطانية هدفًا لإجراء اختبارات تشخيصية لمرض كوفيد-19 لنحو 25 ألف شخص يوميًّا بحلول منتصف إبريل و100 ألف اختبار يوميًّا بحلول نهاية الشهر، ولكن كان من الصعب تحقيق هذا الهدف على ما يبدو.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

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