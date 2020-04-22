، نائب أمير جازان يقدم واجب العزاء لمحافظ بيش في وفاة والدته ،

محمد بن مسعود - الدمام - ذوو الفقيدة عبّروا عن شكرهم له على تعازيه ومواساته

قدم الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان خالص تعازيه ومواساته لمحافظ محافظة بيش حسن بن عبدالله أبو شرحة وأفراد أسرته، في وفاة والدتهم - رحمها الله - إثر معاناتها مع المرض.

وتفصيلاً، سأل الأمير محمد بن عبدالعزيز، الله تعالى، أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وعبّر محافظ بيش وأفراد أسرته عن خالص شكرهم وتقديرهم لنائب أمير منطقة جازان، على تعازيه ومواساته لهم التي كان لها الأثر الكبير في تخفيف المصاب، داعين الله عز وجل أن يحفظ سموه وألا يريه أَي مكروه.