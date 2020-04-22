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أوقفت أمانة محافظة جدة البيع بالتجزئة بسوق الخضار المركزي واكتفاء البيع بالجملة للتجار والموردين، وذلك ضمن الجهود المتواصلة للأمانة في مواجهة ومنع انتشار فيروس كورونا.
وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أنه تم إيقاف البيع بالتجزئة بسوق الخضار المركزي واكتفاء البيع بالجملة للتجار والموردين وذلك حفاظًا على صحة مرتادي السوق وتجنب الازدحام وتقليل التنقل أثناء فترة حظر التجول وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، وتكون للمراكز التموينية القريبة من سكنهم داخل الحي.
وأضاف "الزهراني" أن البيع يكون للموزعين لجميع المراكز التموينية، مؤكدًا حرص الأمانة على صحة وأمن وسلامة وجودة الغذاء لسكان جدة.جدة أمانة جدة سوق الخضار المركزي فيروس كورونا الجديد
22 إبريل 2020 - 29 شعبان 1441 01:46 AM
ضمن جهودها المتواصلة لمنع الازدحام خوفًا من تفشي فيروس كورونا
أوقفت أمانة محافظة جدة البيع بالتجزئة بسوق الخضار المركزي واكتفاء البيع بالجملة للتجار والموردين، وذلك ضمن الجهود المتواصلة للأمانة في مواجهة ومنع انتشار فيروس كورونا.
وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أنه تم إيقاف البيع بالتجزئة بسوق الخضار المركزي واكتفاء البيع بالجملة للتجار والموردين وذلك حفاظًا على صحة مرتادي السوق وتجنب الازدحام وتقليل التنقل أثناء فترة حظر التجول وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، وتكون للمراكز التموينية القريبة من سكنهم داخل الحي.
وأضاف "الزهراني" أن البيع يكون للموزعين لجميع المراكز التموينية، مؤكدًا حرص الأمانة على صحة وأمن وسلامة وجودة الغذاء لسكان جدة.
، أمانة جدة توقف البيع بالتجزئة بسوق الخضار.. والاكتفاء بـ"الجملة" للتجار والموردين ،
المصدر : الخليج 365
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