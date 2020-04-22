- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
محمد بن مسعود - الدمام - انتقلت إلى رحمة الله تعالى بجازان صفية بنت حسن الحازمي، جدة علي الحازمي، المدير العام ورئيس تحرير صحيفة "الخليج 365" الإلكترونية.
أسرة تحرير "الخليج 365" تتقدَّم بالتعزية والمواساة للزميل "الحازمي"، سائلة المولى -جل وعلا- أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يُسكنها فسيح جناته، وأن يُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
22 إبريل 2020 - 29 شعبان 1441 01:43 AM
انتقلت إلى رحمة الله تعالى بجازان صفية بنت حسن الحازمي، جدة علي الحازمي، المدير العام ورئيس تحرير صحيفة "الخليج 365" الإلكترونية.
أسرة تحرير "الخليج 365" تتقدَّم بالتعزية والمواساة للزميل "الحازمي"، سائلة المولى -جل وعلا- أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يُسكنها فسيح جناته، وأن يُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
، جدة رئيس تحرير صحيفة "الخليج 365" في ذمة الله ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر جدة رئيس تحرير صحيفة "الخليج 365" في ذمة الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.