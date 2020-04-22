، جدة رئيس تحرير صحيفة "الخليج 365" في ذمة الله ،

محمد بن مسعود - الدمام - انتقلت إلى رحمة الله تعالى بجازان صفية بنت حسن الحازمي، جدة علي الحازمي، المدير العام ورئيس تحرير صحيفة "الخليج 365" الإلكترونية.

أسرة تحرير "الخليج 365" تتقدَّم بالتعزية والمواساة للزميل "الحازمي"، سائلة المولى -جل وعلا- أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يُسكنها فسيح جناته، وأن يُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.