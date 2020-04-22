، "الأرصاد" تنبِّه: أمطار غزيرة وسيول بالشرقية.. وضباب بـ8 مناطق أخرى ،

محمد بن مسعود - الدمام - تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى الثامنة صباحًا

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (تبوك وعسير والباحة ومكة المكرمة والقصيم ونجران والرياض وجازان)، وتنبيهًا متقدمًا للمنطقة الشرقية.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه متقدم للمنطقة الشرقية أنها تشهد استمرارًا لحالة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، وتساقطًا للبرد، وسيولاً، ونشاطًا في الرياح السطحية، وشبه انعدام للرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والخبر والدمام والقطيف والنعيرية وبقيق ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 03.00 من صباح الأربعاء.

ونبّهت الأرصاد منطقة جازان بأنها تشهد ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والعيدابي وبيش وجازان وصامطة وصبيا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.

وتشهد منطقة الرياض ضبابًا، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة السليل ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.

وكذلك تشهد منطقة نجران ضبابًا، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش وشرورة ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.

وتشهد منطقة القصيم أيضًا ضبابًا، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والرس والشماسية والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.

ونبَّهت الهيئة منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الطائف وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.

وتشهد منطقة الباحة ضبابًا، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.

ونبّهت الأرصاد منطقة عسير أيضًا بأنها تشهد ضبابًا، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والنماص والحرجة وبارق وبلقرن وتنومة وخميس مشيط وسراة عبيد وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.

وتشهد منطقة تبوك ضبابًا، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الوجه وأملج وضباء، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.هيئة الأرصاد وحماية البيئة الأمطار البرد الضباب