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تنبيه من جامعة الإمام للطلاب بشأن الاعتذار عن الفصل الدراسي

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نشرت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، رسالة تنبيهية لطلابها بشأن الاعتذار عن الفصل الدراسي.

وقالت الجامعة في رسالتها: " للتذكير، ينتهي الاعتذار عن الفصل الدراسي الحالي، والانسحاب من مقرر أو مقررين، يوم الخميس ٨/٣٠ وذلك عبر الخدمات الذاتية " .

يذكر أن جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، قد منحت طلاب الانتساب ثلاثة خيارات لإنهاء الفصل، أولها دخول الاختبار الإلكتروني في الثالث من رمضان أو التأجيل لما بعد أزمة مع رصد درجة " غير مكتمل " للمقررات، أو الحذف.

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